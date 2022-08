Castellazzi (Verdi): "Il presidente Toti vuole un inceneritore, ma l'Unione Europea dice no"

"Il 19 luglio scorso il Consiglio regionale della Liguria ha approvato in via definitiva il 'Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche' e, nonostante le proteste motivate di tutta l'opposizione, il testo ha ancora previsto 'un impianto terminale di chiusura del ciclo dei rifiuti... esclusivamente per la componente indifferenziata in uscita dagli impianti di trattamento biologico'. Linguaggio burocratico non immediatamente comprensibile per molti cittadini, ma che in pratica vuol dire la costruzione di un 'termovalorizzatore-inceneritore'".

"La spiegazione è arrivata direttamente dal presidente Toti che in una dichiarazione ha precisato come 'l'impianto (inceneritore) sarà in grado di produrre energia a basso costo per le imprese e consentirà auspicabilmente di aumentare la possibilità per proposte liguri in tema di rifiuti e bonifiche con accesso ai fondi Pnrr'. Il testo del provvedimento comprende inoltre l'invito (obbligatorio) per le quattro Province liguri, a 'individuare zone idonee per il sito'. Quale sarà il 'sito idoneo' in provincia di Savona e con quali criteri verrà individuato?".

"Non è vero che l'Unione Europea concede finanziamenti per nuovi 'termovalorizzatori', in quanto l'incenerimento dei rifiuti non è compreso nella tassonomia (regolamento che stabilisce cosa è finanziabile), perchè non segue il percorso di decarbonizzazione nel quale l'Europa è impegnata come obiettivo vincolante fino al 2030. Per questo la Commissione UE aveva già respinto una prima bozza di Pnrr inviata dal Governo italiano nella quale erano previsti l'incenerimento dei rifiuti e la produzione di 'idrogeno blu' (prodotto da gas fossile). Era invece indicata la necessità di realizzare impianti per ottenere 'idrogeno verde' (prodotto dall'elettrolisi dell'acqua grazie al fotovoltaico)".

La delibera del Consiglio regionale comprende un interessante allegato dell'Università di Genova – Fondazione CIMA (Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale) con la spiegazione scientifica di quali saranno gli scenari climatici per i prossimi anni e dove si legge testualmente: 'Il Ponente ligure sembrerebbe essere affetto da una maggiore variazione di temperature, risultando quindi un'area in cui è prevista sia una diminuzione delle precipitazioni che temperature medie più alte'. La previsione di un 'inceneritore' nel Piano regionale approvato procede quindi nella direzione esattamente opposta".

"Il mondo scientifico manda un messaggio chiaro: 'è necessario e urgente ridurre la produzione della CO2 causa di effetto-serra con relativo aumento delle temperature' e gli “inceneritori” emettono 700 grammi di CO2 ogni Kwh. Inoltre questi impianti sono chiaramente antieconomici perchè ogni tonnellata di CO2 prodotta (che già oggi è gravata di 80 Euro/ton. per disincentivarne la produzione) presto vedrà una giusta tassazione di circa 140 Euro/ton".