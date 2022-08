Quiliano, protocollo d'intesa tra il comune e la Provincia per la realizzazione della segnaletica e il taglio dell'erba sulla Sp58

La Provincia di Savona e il comune quilianese hanno infatti firmato un protocollo d'intesa in quanto, in particolare in corrispondenza del tratto in località Pilalunga, sono state riscontrate alcune criticità sullo sfalcio d'erba e il decespugliamento della vegetazione in fregio alla viabilità provinciale ed all'interno delle aiuole spartitraffico delle due rotatorie presenti.



"Lungo la S.P. 58, all'interno del centro abitato del comune di Quiliano, esistono alcune criticità relative alla segnaletica orizzontale e verticale che ne necessitano la parziale sostituzione e nuova realizzazione - viene spiegato dalla Provincia - occorre inoltre provvedere alla realizzazione di interventi, di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione, arbusti, rovi delle banchine e pertinenze stradali".



Il protocollo d'intesa ha durata fino al 31 dicembre 2024, con la facoltà di un eventuale rinnovo tra le parti tramite la sottoscrizione di nuovo accordo.