Finale, se n'è andata la regina delle melanzane ripiene: oggi, 4 agosto, l'ultimo saluto a Graziana Gazzano

Finale saluterà oggi, nella parrocchia di Olle alle ore 16, una figura silenziosa ma particolarmente significativa per la comunità della frazione di Gorra: è mancata infatti all'età di 80 anni Graziella Gazzano, conosciuta da tutti come Graziana, ideatrice della ricetta delle melanzane ripiene a cui è intitolata la sagra annuale della Pro Loco locale.

"Ci sono persone che diventano note e conosciute perchè appaiono sui giornali, sui social, frequentano il mondo politico o hanno le giuste conoscenze e per questo ricevono premi e riconocsimenti, ci sono poi tante persone che silenziosamente, ma con tenacia, volontà e dedizione si applicano al volontariato per tutta una vita , senza fare clamore e senza ricevere nulla in cambio e tra queste c'era Graziella" ricordano dal direttivo della Pro Loco.

"Graziella ha ideato i sughi ed i ripieni che molte laboriose mani di donne preparano per la famosa sagra delle melanzane di Gorra - scrivono ancora - Finchè la salute l'ha aiutata è stata nel direttivo della Pro Loco, dirigendo le cuoche ed organizzando le cucine".

"Graziella era un pò la mamma di tutti i giovani della Pro Loco e una sorella maggiore per i più anziani, sempre apprezzata e stimata da tutti - aggiungono - In silenzio se n'è andata, lasciando un grande vuoto tra tutti noi, perchè quando manca una persona umanamente, si sente la sua mancanza".

"Se quest'anno dal 18 al 20 agosto verrete alla 53esima sagra delle Melanzane Ripiene, nel momento in cui assaggerete i gustosi sughi artigianali e le prelibate melanzane, ricordatevi che state assaporando il frutto di una donna che ha dedicato una vita per la sua Pro Loco e per il suo paese" chiosa l'associazione che saluterà un'ultima volta la sua Graziella accompagnandola nell'ultimo col suo gonfalone.

"Ma non sarà un addio perchè tutti gli abitanti di Gorra e Olle porteranno sempre nel cuore la cara cuoca".