Mondo del calcio ligure in lutto, è morto Emiliano "Milly" Giordano

Il mondo del calcio ligure in lutto per la morte di Emiliano "Milly" Giordano.

Giordano, nativo di Sampierdana, esordì in serie A con la Sampdoria il 19 maggio del 1957. Suo l'assist che permise a Conti di andare in rete contro il Napoli facendo vincere i blucerchiati.

La partita successiva, segnò la prima rete delle 6 segnate dalla squadra contro il Palermo per una vittoria schiacciante di 6-0.

Sette le presenze fra campionato e Coppa Italia con i blucerchiati.

Con la casacca neroazzurra ha giocato dal 1964 al 1966 e poi, dopo una sola parentesi con la Sanremese, dal 1969 al 1972 legando il suo nome alla promozione in serie C e giocando i derby con il Genoa. Ha allenato Imperia, Argentina, Borghetto, Cervese, Laigueglia, Auxilium Alassio e Pontedassio. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 18 agosto.

L'Imperia Calcio interviene così: "Ci ha lasciati una delle nostre bandiere indimenticabili. L'Imperia tutta piange la morte di Emiliano Giordano, per tutti Milly. Attaccante formidabile ha vestito i nostri colori dal 1964 al 1966 e dal 1969 al 1972 per un totale di 131 presenze e ben 56 gol rimasti nel cuore dei tifosi. A seguire, come allenatore, ha diretto la squadra neroazzurra dal 1986 al 1988. Ci piace ricordare Milly con il sorriso che aveva stampato in viso nel raccontare le 'avventure' con il gemello diverso Piero Natta. La società tutta si stringe vicino alla famiglia e porge le sue più sentite condoglianze".