Le migliori località balneari in Liguria!

Parlare delle migliori località balneari liguri mettendole in graduatoria sarebbe un poco come chiedere ad un appassionato di musica di fare una classifica delle più belle canzoni di Fabrizio de André grande poeta e cantautore genovese. Impossibile!

Ognuno ha i propri gusti, le proprie esigenze e l’offerta sulle coste liguri è talmente ampia per essere racchiusa in una classifica.

La Liguria vanta un litorale stupendo e ci sono molte spiagge fantastiche tra cui scegliere. Che siate alla ricerca di un luogo tranquillo per rilassarvi o di una spiaggia vivace con molte attività, in Liguria troverete sempre quello che cercate.

Le Cinque Terre, Portofino, Santa Margherita e Sestri Levante; a Ponente citiamo Sanremo, Varigotti, Varazze, Diano Marina e Celle Ligure. Spiagge perfette per ogni tipo di vacanza. Famiglie con bambini piccoli, coppie giovani, nonni “sprint”, troveranno servizi e occasioni di divertimento pensate su misura.

Poi come si fa a non programmare una visita ad Alassio, ma anche Noli. Rapallo? E la stessa Genova? Come si fa a scegliere? Ci sono spiagge bellissime e curatissime ovunque.

Molto più facile è trovare case e appartamenti vacanza in Liguria da utilizzare come base per un weekend, una settimana oppure per periodi più lunghi; infatti una delle più importanti peculiarità di questa regione è rappresentata dalla possibilità di essere turistica 365 giorni all’anno, grazie a un clima mite e temperato anche nei mesi più freddi.

La Liguria è ospitale: non dimentichiamoci che esistono numerosissimi stabilimenti attrezzati per ospitare i nostri amici a quattro zampe che possono cosi godersi anche loro una bella giornata sulla spiaggia in totale relax.

Spiagge perfette anche per gli sportivi, attrezzate per l’attività fisica specifica con diversi percorsi ciclopedonali che costeggiano larghi tratti della costa permettendo allenamenti con panorami “mozzafiato”.

Questa è la Liguria, le sue spiagge luoghi tranquilli dove rilassarvi oppure vivaci con molte attività.