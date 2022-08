Albenga, Raffaella Verga presenta l’ultimo romanzo eco-thriller “Cuore di lupo”

Un “Cuore di lupo” si aggirerà martedì 9 agosto alle 19.30 presso il parco-giardino della casa di cura San Michele ad Albenga: Raffaella Verga presenterà il suo nuovo romanzo dialogando con Ester Bozzano.

“Si tratta di un eco-thriller, perché tratta temi legati all’ecologia – spiega l’autrice -. In questo mio lavoro parlo dei lupi, una specie a cui tengo molto, perché sono animali intelligenti, che vivono con dinamiche di branco molto simili alle nostre e per questo studiati molto spesso dall’etologia e presi a esempio da chi si occupa di organizzazione aziendale”.

“Come negli altri miei romanzi, c’è un’inversione: il buono è il lupo, mentre tocca all’umano la parte del ‘cattivo’. È ecologico, perché tratta un argomento molto attuale, basato su un ‘risveglio’ della coscienza per portare rispetto alla natura e all’ecosistema. Penso che ognuno debba fare la propria parte per tutelare l’ambiente, ognuno come può. Io spero di dare un piccolo contributo anche con questo mio Cuore di lupo”, conclude Verga.

L’incontro a ingresso gratuito prevede l’intervento dello storico professor Pier Franco Quaglieni e la lettura di alcuni significativi passaggi del romanzo a cura dell’attrice Giulia Isnardi.

Seguirà brindisi offerto dalla direzione della clinica.