Aspettando il concerto all'auditorium Alfano di Sanremo, Morgan ospite di Radio Onda Ligure 101

In attesa del concerto in programma questa sera all'auditorium Alfano di Sanremo, Morgan interverrà questa mattina in diretta nel programma condotto da Maurilio Giordana su Radio Onda Ligure 101.

Sarà un occasione per parlare dell'esibizione di questa sera che vedrà il cantautore accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo e di presentare il suo nuovo singolo "Battiato (Mi Si Spezza il Cuore)" pubblicato in questi giorni su etichetta Incipit Records dopo una lunga pausa discografica di 10 anni.

Si tratta di un brano che Morgan ha scritto prima che Battiato venisse a mancare, quando ha cominciato ad ammalarsi. Un singolo che svela tutta la poliedricità di Morgan che ritorna nella sua vera veste: autore, musicista, arrangiatore e produttore.

L'intervista è in programma alle 12 e 10 circa e sarà come sempre disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.