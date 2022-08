"La ciliegina sulla torta", doppio appuntamento al Festival Teatrale di Verezzi

Un weekend in commedia a Verezzi, dove venerdì e sabato andrà in scena “La ciliegina sulla torta”, spettacolo scritto e diretto da Diego Ruiz e che porterà sul palco del Festival Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo. Lo spettacolo ha già riscosso un grande successo di vendite. Anche perché la situazione dalla quale nasce e si sviluppa la storia non deve essere risultata nuova a molti tra gli spettatori. Si tratta infatti del momento fatidico in cui si presenta il proprio, o la propria, partner ai genitori.

In questo caso è il giovane figlio a presentare la nuova fidanzata alla mamma e al papà. E se in una situazione comune ogni ragazzo sa che la madre sarà piena di sorrisi – a volte non proprio sinceri – mentre il padre sarà accondiscendente e spiritoso – ma forse preoccupato – cosa succede se la fidanzata in questione è un po’ più grande di quello che ci si aspetta?

Di sicuro si riderà molto, come è successo durante le prove dello spettacolo immortalate in un video del regista Ruiz e pubblicato su TikTok, che sempre sui suoi canali social si è detto grato verso collaboratori e attori. «Si sono fidati di me e io ho fatto altrettanto con loro, in un clima meraviglioso e costruttivo».

In occasione dello spettacolo verrà inoltre premiato Maximilian Nisi: l’attore riceverà il premio Confcommercio, istituito lo scorso anno per dare alternativamente un riconoscimento alla spettatrice o spettatore e all’attrice o attore con più partecipazioni al Festival. Maximilian Nisi, con 11 presenze – dal “Billy Budd” del 1997 a “Giuda” del 2020 – è infatti uno degli attori che ha calcato più volte il palco verezzino, insieme a Giuseppe Pambieri, con 17 presenze, e Paola Quattrini con 13.

Per informazioni e biglietti gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).