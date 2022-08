Savona, le Fornaci tornano a festeggiare la Madonna della Neve

Savona e i suoi quartieri stanno veramente ritrovando una dimensione e riscoprendo la propria identità.

Il Comune di Savona unitamente al Comitato Festa del Mare ‘Burgu de Furnaxi’, di cui fa parte anche l'Associazione Judax Agorà insieme ad altre Associazioni del Quartiere, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Neve e gli esercizi commerciali del Borgo hanno organizzato una grande manifestazione ricca di eventi e tanti spunti diversi.

“Il quartiere delle Fornaci, che è uno dei più caratteristici della città per la tradizione locale, l'ampia spiaggia e lo spazio dedicato alla passeggiata a mare - rileva l'assessore Branca- oltre a molti eventi organizzati nel mese di luglio, vedrà una grande partecipazione di cittadini, artisti, commercianti, musicisti e coltivatori diretti a questa Festa Patronale della Madonna della Neve”.

“Come Amministrazione abbiamo dato fin da subito il nostro appoggio concreto, non solo attraverso il Patrocinio, ma anche attraverso la collaborazione degli Uffici e del nostro personale affinché questa Festa fosse davvero il segno del ritorno alla normalità ma anche la riscoperta di valori e tradizioni per far vivere la comunità”.

Il ricchissimo programma della festa è frutto del lavoro di tante persone e della collaborazione tra diverse associazioni e gruppi sportivi, musicali e culturali, oltre che dei frequenti incontri che la Giunta del Comune di Savona ha realizzato nel quartiere affinché si potessero realizzare questi eventi.