Savona, "Giovedì di Luglio": in centinaia i visitatori alla Cappella Sistina

Sono stati centinaia i visitatori che nelle serate dei "Giovedì di Luglio" hanno varcato il cancello del Chiostro Francescano della Cappella Sistina, illuminato per l'occasione, per ammirare le "Meraviglie nascoste" , come i testi medioevali e di altre epoche recentemente restaurati, esposti dall’Archivio Storico diocesano e illustrati da Enrica Gasco e Ugo Folco dell'Ufficio diocesano Beni Culturali.

Sabato 6 agosto dalle ore 21:15 la Cappella Sistina sarà di nuovo straordinariamente aperta ad ingresso libero: nell'ambito dell'undicesima edizione del Voxonus Festival "La meraviglia della musica barocca dalle Alpi al mare" l'omonimo quartetto d'archi composto da Maurizio Cadossi e Claudia Monti ai violini, Claudio Gilio alla viola ed Eugenio Solinas al violoncello si esibirà infatti in un concerto con le musiche di Giovanni Paisiello, Gaetano Latilla e Giuseppe Maria Cambini. L'evento è realizzato in collaborazione con la Diocesi e il Comune ed è consigliata la prenotazione al numero di telefono 019824663 o 3406172142 oppure via e-mail a info@orchestrasavona.it.

Per ulteriori informazioni clicca QUI.

Intanto ad agosto continuano le aperture del Complesso Museale della Cattedrale al pubblico regolarmente il sabato e la domenica mattina con orario 10 - 12:30 e 15 - 18. Nei giorni infrasettimanali e la domenica pomeriggio occorre la prenotazione almeno due giorni prima. Sul sito web cattedralesavona.it è possibile reperire tutte le informazioni aggiornate. L’attracco delle navi da crociera nei fine settimana rende vivaci le visite, in particolare dei turisti di lingua francese e spagnola. Per rendere sempre più adeguato il servizio di accoglienza e accompagnamento e accessibile il patrimonio culturale ecclesiastico la Direzione ha introdotto un questionario di gradimento che i visitatori possono compilare in forma anonima.