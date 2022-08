Albenga, sorpreso con la droga tra le elementari e l'oratorio di via degli Orti: arrestato un pusher 37enne

Nuovo arresto da parte dei carabinieri di Albenga, nella giornata di ieri (4 agosto, ndr), intorno alle ore 17, durante un servizio antidroga agli edifici scolastici.

In manette è finito un 37enne nordafricano notato dai militari di fronte al cancello d'ingresso della scuola elementare di via Degli orti e del vicino oratorio in atteggiamento sospetto.

Il giovane, risultato poi essere pluripregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, alla vista dei militari, ha tentato di sottrarsi al controllo colpendone uno con un pugno al volto e, una volta bloccato, scalciando con un pestone, che ha procurato lesioni alla mano del militare guaribili in 7 giorni.

L’extracomunitario, non nuovo a questo tipo di reati, una volta che è stato sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 17 dosi di eroina regolarmente confezionata in involucri di diverso formato per un totale di 27,83 grammi e 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3,99 grammi, già confezionate e pronte per l’uso, oltre alla somma di 150 euro in contanti e tre telefoni cellulari, sottoposti poi a sequestro.

L’arrestato, su disposizione del p.m. di turno, è stato condotto al carcere di Imperia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona per la successiva convalida.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.