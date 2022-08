Tentano di impedire operazione antidroga della Polizia di Stato: cinque persone denunciate a Loano

Nell'ottica della costante attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi, lo scorso 3 agosto i poliziotti della Squadra Mobile hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria cinque persone con l’accusa, a vario titolo, di oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale. Una di queste è stata segnalata per trattamento illecito dei dati.

Il 23 luglio scorso, una mirata attività investigativa della Squadra Mobile a Loano, ha portato all’arresto due cittadini di origine albanese, il primo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ed il secondo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e al sequestro di quasi un etto di marijuana, e altrettanti di MDMA, di 5 grammi di cocaina in parte suddivisa in dosi e due bilancini elettronici di precisione.

A seguito dell’operazione antidroga, il Questore di Savona ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione dell’esercizio pubblico in questione, per 15 giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Ieri, a completamento di una serie di accertamenti investigativi, i poliziotti della Squadra Mobile hanno denunciato in stato di libertà 5 persone, che, in quella circostanza, hanno tentato di impedire le attività della Polizia di Stato nei confronti dei due indagati, assumendo atteggiamenti ostili verso gli operatori, proferendo frasi minacciose ed oltraggiose. Inoltre, una di queste, ha registrato un video con il telefonino con alcune fasi dell’operazione di Polizia che poi è stato divulgato attraverso WhatsApp: pertanto è stata segnalata per trattamento illecito dei dati.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.