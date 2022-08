Cortemilia, la Fiera Nazionale della Nocciola scalda i motori: il programma della rassegna

A Cortemilia si stanno avvicinando i giorni della Fiera Nazionale della Nocciola e proprio in questi giorni è stato pubblicato il programma completo sul sito www.fieranocciolacortemilia.it, a disposizione per offrire informazioni sui tanti e diversi appuntamenti previsti dal 20 al 28 agosto.

Proprio sabato 20 agosto, alle ore 17.30, è prevista l’inaugurazione ufficiale di fronte al palazzo comunale, in una giornata già ricca che offrirà anche uno spettacolare show di fuochi d’artificio in musica dalla torre alle ore 23.30.

Si susseguiranno poi, già dalla domenica, animazioni e mercatini nel borgo storico, aperitivi culturali con la presentazione di libri, le proposte dello stand gastronomico “Casa Nocciola” nei locali del Convento Francescano e poi serate che finiscono sempre in musica.

Da segnalare il 2° Trofeo “Nocciola Alta Langa” presso lo sferisterio comunale e venerdì 26 agosto il grande concerto di Francesco Renga alle ore 21 nel campo sportivo Massimo Delpiano (biglietti disponibili su Ticketone).

Sabato 27 agosto il convegno “Nocciola e Territorio: un binomio vincente”, alle ore 10.30 nella Chiesa del Convento Francescano. Domenica 28 “Premio Fautor Langae Nocciola d’oro 2022” insieme al “Premio Cortemiliese DOC” e il “Premio Ambasciatore della Nocciola nel Mondo”.

Da non dimenticare nel programma di Cortemilia è Cultura “Il contemporaneo torna in Alta Langa”: arte, letteratura e musica trasformano Cortemilia in un museo diffuso; da esplorare tra empori, dimore storiche, giardini e chiese e poi esposizioni personali e collettive di artisti italiani quali: Ecomuseo del Castelmagno, Progetto HAR, Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia, Ispirazioni e Stili di Roberta Cenci, Sarah Khoury, Vittoria Facchini, Premio Emanuele Luzzati in collaborazione con il Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”, Marco Laganà, Istituto Comprensivo Bossolasco - Murazzano, Paola Delmonte, Davide Lequio, Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa, Ezio Cenci.

Le mostre saranno aperte venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30. Orari estesi durante la Fiera Nazionale della Nocciola dal 20 al 28 agosto.