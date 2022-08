Albenga, l'Emys Award 2022 a Massimo Beduschi

Mercoledì 10 agosto si svolgerà la quinta edizione degli Emys Award premio che quest’anno sarà consegnato a Massimo Beduschi. Dopo Antonio Ricci (nel 2018), Enzo Vizzari (nel 2019), Vittorio Brumotti (nel 2020), Luminosa Bogliolo (2021) quest’anno, l’ambita tartaruga dorata sigillo e garanzia di eccellenza del comprensorio ingauno, andrà al Presidente di WPP aziend leader nei servizi marketing e comunicazione e ingauno DOC.

La serata inizierà alle ore 21.30 nella Nuova Piazza al Mare su Lungomare A. Doria e sarà presentata da Enrico Balsamo. La chiacchierata con Massimo Beduschi vedrà due intervistatori d’eccezione, due persone che lo conoscono bene che avranno modo di raccontare il percorso che ha portato Beduschi a diventare Chairman & Chief Executive Officer di GroupM Italia e Italy Chairman di WPP e che spiegheranno al pubblico, tra serio e faceto, in cosa consista questa professione.

Beduschi ha una vasta esperienza nel settore del media e della pubblicità, nel quale opera da oltre vent’anni.

Considerato come uno dei principali punti di riferimento per il mercato advertising dalle più rilevanti testate nazionali (Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Business People etc.), oltre che dai principali big player della industry, è stato invitato, in qualità di massimo esperto, a numerosi eventi di spicco per il mondo della comunicazione e della pubblicità.

Diversi i riconoscimenti e le nomine ricevute nell’ambito della sua carriera Beduschi è da sempre un grande sostenitore della leadership femminile, dell’inclusione di giovani talenti nella industry della comunicazione e delle pari opportunità.

La serata proseguirà poi con un altro grande personaggio nel mondo dello spettacolo: Enzo Iacchetti che presenterà “Non è un libro”. Si tratta del primo volume interamente scritto, edito, prodotto e distribuito da un’artista per un’operazione di beneficenza. Enzo Iacchetti, infatti, noto personaggio poliedrico e sagace, è impegnato in prima persona in sostegno della Croce Rossa con un tour di presentazione di “Non è un libro”, la raccolta di pensieri scritta durante il lockdown, il cui ricavato è interamente destinato alla Croce Rossa per finanziare l’acquisto di un’ambulanza. A seguire, alle ore 23.00 circa spettacolo pirotecnico sul molo della darsena.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “È una soddisfazione poter consegnare l’Emys Award ad un amico d'infanzia. Il suo successo è dimostrazione che nascere in una città di provincia non limita la carriera. La sua esperienza credo possa essere da esempio per tutti i giovani che entrano nel mondo del lavoro e che aspirano ad attività da manageriali”.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: “L’Emys Award è un premio ideato per valorizzare e far conoscere sempre più il nostro logo turistico e ha visto premiare grandi personalità a partire da Antonio Ricci, che sarà presente anche quest’anno, fino al premiato di quest’anno: Massimo Beduschi, una grande personalità nel mondo della comunicazione”.

Spiega l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Durante la serata uno spazio importante sarà dedicato ai ragazzi che hanno partecipato alle Special Olympics che ci mostreranno le immagini dei loro successi raccontandoci la loro straordinaria esperienza. Tante risate poi con la presentazione di “Non è un libro” di Enzo Iacchetti il cui ricavato è interamente destinato alla Croce Rossa per finanziare l’acquisto di ambulanze. A chiudere la serata saranno poi i fuochi d’artificio che tornano grazie al contributo dei commercianti e dei bagni marini che ringraziamo per la collaborazione”. Lo spettacolo è gratuito e non è prevista la prenotazione di posti a sedere.