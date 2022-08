Ceriale, Stefano Maccari presenta il suo libro "Il rifugio del Sole"

Proseguono gli incontri organizzati dalla biblioteca Civica Agostino Sasso di Ceriale in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di Loano: sabato 6 agosto alle ore 21 presso la sala Consiliare del comune di Ceriale Stefano Maccari presenterà il romanzo “Il rifugio del sole”, edito da Bookabook.

Un libro che vuole sensibilizzare il lettore sul tema dei cambiamenti climatici, ambientato in un futuro, in un mondo in cui la vita si riduce alla costante ricerca di acqua e cibo. Interverrà la giornalista Barbara Testa.