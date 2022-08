"Musica sotto le stelle" ad Albisola Superiore, appuntamento l'8 agosto

A due mesi dall’inaugurazione e apertura al pubblico del parco Zambellini situato in via Carmo ad Albisola Superiore diverse sono state le iniziative organizzate presso questa area di pregio ed altre sono in programma; in particolare lunedì 8 agosto a partire dalle 21,30 si terrà il primo evento serale a cura dell’assessorato all’Agricoltura con la collaborazione dell’associazione AiB Albisola – Protezione civile; si tratta del concerto offerto dalla band “Brothers & Sister rivisited” che proporrà canzoni molto ricercate inserite nel genere soul, rock e rhythm and blues.

Si tratterà di una tipologia di musica scelta appositamente per un contesto molto esclusivo e suggestivo quale è il Parco Zambellini; i partecipanti potranno infatti apprezzare la performance di questo gruppo musicale in un contesto vicino al centro abitato di Albisola Superiore ma al tempo stesso immerso nella macchia mediterranea e lontano dai rumori della città.

“L’importante afflusso di persone presso il Parco a cui si è assistito in questi due mesi – prosegue l’assessore Sprio – è davvero gratificante; ciò valorizza l’importante e complesso lavoro svolto in stretta sinergia dall’assessorato all’Agricoltura e dai tanti Volontari della Protezione civile che insieme hanno dato vita a questo spazio su cui continuiamo ad investire sia in termini di interventi migliorativi che di organizzazione di iniziative”.