Street Food Festival, dal 9 all'11 agosto torna al Molo 8.44 di Vado Ligure

Al Molo arriva lo Street Food Festival.

Tanti food truck raggiungeranno lo shopping center all’aperto per deliziare con prelibatezze gastronomiche provenienti da tutto lo stivale.

Panini gourmet, hamburger, ostriche e bollicine, arrosticini, gnocco fritto e birra artigianale aspettano da martedì 9 agosto a giovedì 11 agosto compreso tra le vie del Molo per condire le tue giornate di shopping.

Inoltre per l’occasione i negozi del Molo rimarranno aperti fino alle 23 per consentire ai clienti di acquistare ciò che serve e che desiderano in totale tranquillità.

"Al Molo non fai solo shopping ma vivi il divertimento e la spensieratezza giorno dopo giorno" dicono dalla direzione del Molo 8.44 di Vado Ligure.