Samp, con la Coppa Italia scattano gli impegni ufficiali: alle 21.15 il match con la Reggina

"È la prima ufficiale. Le amichevoli sono state giocate bene come atteggiamento, questa partita ha un valore diverso perché la Coppa Italia è un trofeo importante. La squadra giocherà una partita seria, fatta bene". Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, presenta così la sfida di questa sera al "Ferraris" (ore 21.15) che vedrà i blucerchiati affrontare la Reggina nel match valido per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa.

Sulla carta il pronostico è tutto per i padroni di casa, ma attenzione al team calabrese guidato da mister Filippo Inzaghi: "Non è una squadra materasso, ha giocatori che hanno calcato i campi di Serie A - ha dichiarato Giampaolo a proposito degli avversari mettendo in guardia i suoi - Ogni anno c’è stata qualche sorpresa, non sai mai come arrivano le squadre in determinati periodi".

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico di Giulianova è pronto a proporre l'ormai consueto 4-1-4-1 con Audero in porta, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. Davanti alla difesa agirà Ronaldo Vieira mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Candreva, Rincon, Sabiri e Leris (in vantaggio su Djuricic) alle spalle di Caputo unica punta. Undici giocatori pronti ad essere sostenuti dal proprio pubblico pronto a riempire le tribune anche in pieno agosto: "Lo stadio sarà il solito fortino, quello che ci ha sempre accompagnato - ha evidenziato Giampaolo - A prescindere dal mercato, sono stati venduti tanti abbonamenti. I tifosi hanno confermato l’amore imprescindibile verso la squadra".

Arbitrerà l'incontro Maria Sole Ferrieri Caputi, primo direttore di gara donna ad avere diretto una partita ufficiale di una società della massima serie del calcio italiano: "È stata designata per dirigere una partita importante, vuol dire che ha qualità per farlo - il commento del tecnico della Samp - sicuramente non le è stato regalato nulla".