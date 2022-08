Treni, l'allarme di un passeggero: "Nei regionali stipati come in carri bestiame"

Riceviamo e pubblichiamo questo sfogo che arriva da un lettore circa alcuni affollamenti che riguardano i vagoni dei treni nella nostra provincia.

"Buongiorno pongo alla vostra attenzione, sperando che lo pubblichiate, la situazione estenuante che avviene in questo periodo sui treni regionali.

Visto l'afflusso di molto turisti, arrivano comunque sempre treni molto 'piccoli' come vagoni (jazz ad esempio) e non si riesce nemmeno a salire per chi deve invece andare a lavoro tutti i giorni!

Forse inutile sprecare tempo a lamentarsi, però Trenitalia è il peggio del peggio ci possa essere in un trasporto pubblico. L'ennesimo menefeghismo circa la gente che paga e fa viaggi schiacciati come bestie e in piedi, sempre che ti facciano salire. Che schifo!".