Ferragosto si avvicina…consigli per la tua grigliata?

La grigliata di Ferragosto è una tradizione ormai consolidata, è il giorno per eccellenza per godersi il piacere di stare con gli amici all’aria aperta e condividere un momento di festa. Innanzitutto è importante scegliere un buon vino, da abbinare alle carni grigliate per valorizzarle al massimo.

Ecco qualche idea per trovare la bottiglia giusta!

L’Enotecamica di Asti offre la grande opportunità di scoprire centinaia di etichette tutte astigiane, tra le più importanti del territorio. Dal portale online, puoi curiosare e trovare il vino che fa al caso tuo: dalla Barbera d’Asti, al Grignolino, dal Ruchè al Dolcetto….ce n’è per tutti i gusti!

Visita il sito https://www.enotecamica.it/ e fatti conquistare dall’eccellenza!

Oltre al vino, un consiglio per una carne di qualità è il box di Casa Serra: l’azienda agricola astigiana Casa Serra ha preparato per gli appassionati una selezione di carni di Bovino adulto Piemontese, ideali per il barbecue, provenienti dal loro allevamento a pascolo e non intensivo, che ne esalta le proprietà nutrizionali e organolettiche. Ogni taglio di carne è confezionato ‘sottovuoto skin’,per mantenere al massimo la qualità della carne. La spedizione è refrigerata , per tutta Italia.

https://www.casaserra.it/box/