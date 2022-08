Emergenza idrica, il comune di Osiglia: "Vasche al livello massimo, non è previsto alcun razionamento"

Gestione dell'acquedotto in questo periodo di siccità: il comune di Osiglia fa il punto della situazione.

"Grazie agli interventi preventivi per l'eliminazione delle perdite e il senso civico nell'utilizzo dimostrato dalla popolazione, al momento le nostre vasche sono al massimo livello - spiegano dal comune - Non è previsto alcun razionamento dal punto di vista del consumo domestico come paventato dalla minoranza".

"Grazie ancora a tutti per il grande senso civico dimostrato con la preghiera di segnalare tempestivamente qualsiasi perdita al nostro comune", si legge nella nota pubblicata sui canali social.