Varazze, approvato il progetto della polizia locale per la videosorveglianza in passeggiata e l'acquisto di 4 bodycam

Via libera alla richiesta di adesione al finanziamento del Ministero dell'Interno con riferimento alle spiagge sicure.

La giunta comunale di Varazze ha approvato quindi il progetto della polizia locale che riguarda l'acquisto di un impianto di videosorveglianza per la passeggiata a mare, l'acquisto di 4 body cam, cartelli informativi e il costo dello straordinario per il personale.

"Al finanziamento sono incluse iniziative in materia di sicurezza urbana, tra cui l'acquisto di mezzi e attrezzature, assunzioni a tempo determinato ed il pagamento dello straordinario, riferito al personale in forza al Comando ed in deroga alle relative norme di riferimento - viene spiegato nella delibera di giunta - il Comune di Varazze intende rafforzare e mantenere le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità, presenti nel territorio, in quanto cittadina a vocazione turistica con presenze importanti in termini di afflusso di persone, che attirano fenomeni di abusivismo commerciale con la vendita di prodotti a marchio contraffatto. Sarebbe necessario, con uomini e mezzi, potenziare l'organico del Corpo di Polizia Locale per gli interventi di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo commerciale".

Il contributo ammonta a 35mila euro e il termine per la presentazione della domanda è il 10 agosto e deve essere corredata da una scheda progettuale, dove sono illustrate le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi ed il personale da impiegarsi oltre alle aree del territorio interessate con relativi costi.

Il progetto prevede una somma totale di 47mila 252 euro, con l'amministrazione comunale che dovrà stanziare 12mila 252 euro.

L'amministrazione aveva già comunque individuato il potenziamento del sistema di video sorveglianza lungo la passeggiata lungo mare, dividendo in due i futuri lotti. Nello specifico nel tratto in direzione Genova Savona: lotto A che va dal Nautilus al Molo dei Marinai e l'altro; lotto B che va dal Molo dei Marinai ai Cantieri Baglietto.

Nello specifico il lotto B e quello che vede la presenza del fenomeno dell'abusivismo commerciale. Il lotto A andrà rivisto alla fine del rifacimento della passeggia lungo mare con il progetto già finanziato.

Gli apparecchi sono dotati di una connessione wifi e bluetooth per la trasmissione dei dati video in streaming ad un server remoto, e di una memoria locale di 64 giga. Le body cam hanno un'autonomia di 12 ore e possono essere efficacemente utilizzate a tutte le temperature, sia di giorno che di notte.

Grazie ad una app da smartphone gli agenti potranno anche visionare le riprese della telecamera direttamente sullo schermo del telefono, sul quale sono consultabili anche una serie di informazioni sullo stato di funzionamento dell'apparecchio.