Esordio discografico della giovane finalese Miriam Joyce: dall'8 agosto ecco il singolo “The Harmony of the Moon”

Lunedì 8 Agosto su tutte le piattaforme digitali uscirà il singolo “The Harmony of the Moon” firmato da Miriam Joyce, da ormai due anni allieva di pianoforte del Maestro Alberto Luppi Musso.

Dopo Lucrezia Ferrara, quindi, ecco un altro talento formato del pianista genovese pronto a spiccare il volo.

Ed è lo stesso artista, ormai finalese d'adozione, a raccontarci: “Miriam ha dimostrato una volontà che cresceva lezione dopo lezione e una grande estrosità. Tanto che ho scommesso sulla sua creatività, e oggi ci regala tutto il suo sentimento nel primo singolo”. Un singolo dalle sonorità che ricorda uno dei suoi compositori preferiti: Frédéric Chopin.

Oltre essere il suo maestro, Luppi Musso è il produttore, insieme alla collaborazione dello studio Hathi di Mantova che ha curato la copertina. L’inedito è stato mixato dal maestro genovese Stefano Bertoli, noto per la sua musica d’avanguardia.

Oltre alla passione per la musica Miriam Rebaudo, il cui nome d'arte “Joyce” è stato scelto per l’amore profondo verso l'omonimo scrittore irlandese, si propone come curatrice e autrice della favola moderna in stile Barton “Crossing the season”, su storia originale di Luppi Musso, per il suo nuovo album che sarà presentato il 10 luglio nella meravigliosa cornice di Castelfranco, naturalmente a Finale.

Un momento magico per la maturanda Joyce, sia come compositrice che come interprete e scrittrice.

Luppi Musso è considerato tra i massimi esponenti come insegnati trasmette l’amore per l’arte ai suoi ormai famosi “Luppini” che aumentano con il passare degli anni proprio per il suo metodo di studio.