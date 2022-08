Ambiente, Toti: "Si difende solo facendo le opere"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene a proposito del dibattito sull'ambiente e sulla transizione ecologica.

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il governatore della Liguria sottolinea l'importanza di un dibattito costruttivo per la realizzazione di opere in grado di portare a una vera tutela dell'ambiente.

"Siccome in questa campagna elettorale tutti parlano e straparlano di ambiente e transazione ecologica - ha esordito Toti - chiariamo un concetto: ci sono due tipi di ambientalismo.

Uno di coloro che attaccano addirittura Jovanotti perché decide di fare un concerto con i giovani e che dicono che devasta le nostre spiagge invece di regalare una bella serata a tante persone che amano la sua musica

C’è l’ambientalismo che fa ricorso contro le gallerie ferroviarie, in Liguria ne abbiamo a piene mani.

C’è l’ambientalismo di chi pensa che i rifiuti si debbano smaltire nel giardino, c’è l’ambientalismo del no a tutto e quello che pensa che essere ecologici significhi non fare niente.

Poi c’è chi l’ambiente lo vuole davvero salvare, facendo impianti fotovoltaici, eolici, contro cui quell’ambientalismo di cui prima parlavo fa ricorso e si oppone con tutti i comitati.

C’è l’ambientalismo di chi sostiene che più treni e più ferrovie aiutino a usare meno la macchina quindi a inquinare meno. L’ambientalismo di chi pensa che i termovalorizzatori evitino di avere rifiuti affastellati nelle nostre strade come accade a Roma, con i cinghiali che vi si nutrono, e produce anche energia per un paese che ne ha tantissimo bisogno.

Non fatevi imbrogliare da un ambientalismo finto, falso, da quelli che pensano di difendere l’ambiente con le loro idee totalmente velleitarie e che hanno portato questo paese spesso alle scelte più sconsiderate come quelle di rinunciare al nucleare ed essere in difficoltà il prossimo autunno.

Invece c’è chi pensa che l’ambiente oggi sia più energie rinnovabili, più nucleare, più termovalorizzatori, anche più rigassificatori perché il gas è una fonte di energia più pulita rispetto al carbone e al petrolio e saremo costretti a riaccendere se dovesse continuare la crisi energetica.

Da una parte abbiamo coloro che dicono ‘militarizziamo tutto, faremo, facciamo', poi pieni di comitati non faranno mai niente e per fare qualsiasi cosa se ne discute anni. Poi c’è chi, come noi in Liguria, ma come gran parte delle amministrazioni di centrodetra in questo paese, pensano che l’ambiente si difenda facendo le opere, facendo quello che serve per dare una risposta alle esigenze di tutti noi e della nostra economia,

Cerchiamo di fare un dibattito serio e di non imbrogliare i cittadini, difendere l’ambiente vuol dire fare le opere, fare Ferrovie, strade, rigassificatori, termovalorizzatori, quello che serve e non farsi bloccare dai comitati di quartiere che nel finto dibattito spera che non si faccia nulla”.