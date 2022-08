Dodici comuni della Val Bormida entrano nel progetto Snai. Benveduti: "Grande notizia contro la marginalizzazione"

“Il Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) ha accolto favorevolmente la richiesta di Regione Liguria, in accordo con Anci Liguria, di inserire 53 nuovi comuni liguri all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) in vista della prossima programmazione europea 2021-2027”.

L'annuncio di questo risultato tendente allo sviluppo dei territori dell'entroterra arriva dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti, che sottolinea come per le aree in questione, tra cui quella comprensiva dei 12 comuni della Val Bormida, sia "una grande notizia" con cui poter rispondere alle "esigenze di territori fragili, a rischio marginalizzazione, che potranno così accedere a importanti risorse nazionali e comunitarie".

"Ringraziando i nostri tecnici, grazie ai quali è stato possibile non lasciare indietro nessuno e portare a termine questo lungo iter, ribadisco la volontà regionale di proseguire con la programmazione comunitaria Fesr 2021-2027 a offrire tutto il sostegno possibile per uno sviluppo concreto di tali aree che vada oltre la mera ‘sopravvivenza’ imprenditoriale” aggiunge Benveduti.

Oltre ad accogliere quindi la richiesta di inserimento dell'area "Bormida ligure" coi comuni di Bardineto, Bormida, Calizzano, Cosseria, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio e Roccavignale, è stata approvata la richiesta di Regione Liguria di integrare al perimetro dell’area interna Beigua-Sol i comuni savonesi di Mioglia e Pontinvrea.

“Anci Liguria - afferma il direttore Pierluigi Vinai - nella sua funzione di coordinatore tecnico di tutte le aree interne liguri, vecchie e nuove, coopererà con Regione in rappresentanza dei territori considerati più periferici e a rischio spopolamento per rafforzarne i servizi essenziali a beneficio delle comunità locali e raggiungere, dunque, gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per le aree interne. Lo sforzo importante sarà accompagnare questi territori all'idea e al comportamento propri di un’unica comunità”.

Le altre tre aree inserite all’interno della Snai sono: Imperiese (Airole, Apricale, Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Dolceacqua, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Triora e Vallebona); Val Fontanabuona (Avegno, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna e Uscio), Valle Scrivia (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia).