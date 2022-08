La carenza di organico in Asl2 colpisce anche i trasporti intraospedalieri: aperto un bando per assumere sei autisti

Colpisce anche i trasporti tra ospedali la carenza di organico che da tempo si riscontra in diversi settori dell'Asl2 savonese.

Una necessità di personale palesatasi negli ultimi tempi dopo che nel 2020 la stessa azienda aveva acquistato, tramite fondi dedicati istituiti dal Governo, un’ambulanza allo "scopo di assicurare il servizio di trasporto urgente intraospedaliero di pazienti in condizioni critiche nell’ottica di un rafforzamento della rete ospedaliera aziendale".

Così si legge nella determina della Struttura Complessa "Risorse Umane" che ha quindi avviato in questi giorni un concorso pubblico grazie al quale verranno assunti sei autisti per colmare questo vuoto, creatosi a causa delle "numerose cessazioni dal servizio di diverse unità nel profilo" ricercato, e disporre quindi "delle unità occorrenti per assicurare la funzionalità del servizio".

Si tratta di "figure professionali contraddistinte da specificità e requisiti che ne rendono particolarmente difficoltoso il reperimento nell’attuale mercato occupazionale, stante anche il delicato contesto nel quale tali unità sono chiamate ad operare" spiegano dall'azienda, specificando alcuni dei compiti a cui saranno chiamati quali la verifica e il controllo di efficienza e operatività del mezzo con tanto di capacità nel segnalare eventuali disservizi e guasti, l'abilità necessaria per guidare in condizioni d'emergenza e di cooperare nelle attività di soccorso.

Viste queste premesse, la metà dei posti con qualifica di "Operatore Tecnico Specializzato – Cat. B, livello economico super (Bs)" a disposizione sarà assegnata a dipendenti con qualifica di Operatori Tecnici - Autisti - Cat. B. già in servizio presso l'Asl 2 Savonese, che negli scorsi mesi hanno potuto usufruire di un corso di formazione sull'argomento, mentre uno andrà ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte.