A Laigueglia ultima rappresentazione per “Made in Italy”, nuova commedia dei Sualli

Giovedì 11 agosto, alle ore 21.15, presso il campetto sportivo delle Opere Parrocchiali di Laigueglia la compagnia teatrale “I Sualli”, in collaborazione con la Pro Loco, con la Parrocchia di San Matteo e con il patrocinio del Comune, presenterà la commedia dal titolo “Made in Italy”.

Per questa estate sarà l’ultima occasione per vedere I Sualli in azione, dopo il debutto del 23 giugno e la replica del 13 luglio scorso. Ogni anno, infatti, questo cast di attori porta in scena uno spettacolo differente.

Una storia ormai ultratrentennale quella della compagnia laiguegliese dei Sualli e della loro autrice e regista Gabriella Minozzi, sempre graffiante nel mettere in scena vizi e virtù tutti italiani. Attorno a lei una “squadra” ormai affiatatissima da tempo: in “Made in Italy” ritroviamo infatti sul palco Carla Sardegna, Biagio Murgia, Lucia Zanatta, Danilo Galliani, Elisabetta Laureri, Margherita Zanatta, Matteo Zaccarello, Silvia Bocchino, Daniele Giordano, Vitaliana Bastita, Marilù Gentile, Laura Russo, Gabriella Minozzi ed Elena Siri. E poi, naturalmente, lo staff tecnico, anch’esso ultracollaudato: le musiche di Massimo Spinetti, le luci e i suoni dei Fratelli Croce, le scenografie di Angelo Giudice, Carlo Galliani e Paolo Russo, la grafica di M. Rosa Minozzi e Bettino Cappellin. Infine, non si può certo tacere l’ottima sinergia che i Sualli, in tanti anni, hanno saputo creare con la Parrocchia, la Pro Loco e il Comune (alla rappresentazione del 13 luglio scorso era presente in prima fila anche il sindaco Roberto Sasso del Verme).

Ovviamente non sveleremo nulla della trama di “Made in Italy”, per non rovinarvi i colpi di scena e le sorprese, presenti come in ogni commedia che si rispetti. Ci limiteremo a dire che tutto ruota attorno alla prestigiosa “Blanche Boutique” dove, attorno alla carismatica titolare Blanche, tra clienti capricciose e incontentabili, rappresentanti di commercio arguti, “prodigi della tecnologia”, commesse costrette a reinventarsi, fiorai un po’ “farfalloni”, commessi maliziosi di saloni di bellezza e vetriniste stralunate assistiamo a un bel campionario dell’italica arte di arrangiarsi, con astuzie, trucchetti ma anche con un cuore grande così.

E a proposito di cuore grande: ridere con i Sualli fa bene all’anima ma serve anche a fare del bene! Il 13 luglio scorso, infatti, don Danilo ha ricordato che, grazie alle offerte libere raccolte all’ingresso il ricavato è stato consegnato, senza filtri e senza intermediari, nelle mani della Dottoressa Patrizia Emiliani, la quale gestisce, totalmente da sola, un ospedale in Repubblica Centrafricana.