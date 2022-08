Alle 21.00 scatta la seconda stagione di "Aspettando Scienza Fantastica": il primo ospite sarà Emilio Cozzi

Questa sera, 8 agosto, ore 21.00, sarà on line (canale youtube Scienza Fantastica, clicca QUI) la puntata zero e, nei giorni successivi le interviste di “Aspettando Scienza Fantastica” che vogliono essere un percorso di avvicinamento agli eventi che si terranno a Spotorno dal 21 al 28 agosto in occasione della decima edizione del festival Scienza Fantastica.