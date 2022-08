Cisano, domani (9 agosto) nuovo appuntamento con "Musica in Piazza"

Domani sera, a partire dalle ore 20, ad animare piazza Gollo, a Cisano Sul Neva saranno i ritmi pop e un vasto repertorio di canzoni sia italiane che internazionali del Trio, formato da Fabio Tessiore al sax e fisarmonica, direttore dell’Accademia Musicale del Finale”, Roberto Frazzetto alla chitarra e voce, Nico Terzi alla batteria, che si esibisce per la prima volta insieme, tra i protagonisti della rassegna “Musica in piazza”, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva e giunta alla 3° edizione.

Giovedì 11 agosto torna a Cisano, dopo l’esibizione dello scorso 26 giugno, nell’ambito dell’anteprima della Rassegna, in occasione della Festa internazionale della Musica, il gruppo musicale “Piano B”, formato da India Giordano (voce), Alessio Niccolò (chitarra), Carmine Pollio (basso), Maurizio Boiocchi (batteria) e Mario Rossello (tastiere).

Il gruppo è nato nel 2020, da un’idea di alcuni elementi menti dell’attuale formazione con l’intento di rivisitare quelli che sono stati i più grandi successi del panorama musicale sia italiano che internazionale, (Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Mina, Pino Daniele, Irene Grandi, Marco Mengoni, Elisa, Diodato, Emma Marone, Toto, Adele, Steve Wonder, Coldplay, Michael Jackson, Paul McCartney, ecc.) e riproporli, in chiave contemporanea, in un’esibizione di più di 2 ore di musica suonata completamente dal vivo. Tutti i componenti della formazione vantano esperienze musicali ventennali nel panorama ligure ed italiano.

Piazza Gollo è ormai diventata un punto di ritrovo immancabile per tutti coloro che vogliono trascorrere una serata estiva all’insegna del buon cibo e della buona musica. Una formula, quella ideata dall’amministrazione Niero, a sostegno delle attività di ristorazione che si affacciano sulla piazza penalizzate dal Covid ma anche finalizzata alla promozione di uno dei borghi dell’entroterra più affascinanti sia per il suo splendido centro storico, recentemente sottoposto a interventi di riqualificazione che lo hanno rilanciato sia a livello paesaggistico e naturalistico grazie alla rete sentieristica, attualmente in ulteriore potenziamento grazie al progetto Gal (Gruppo di Azione Locale) Valli savonesi per lo sviluppo del “Turismo, finanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo rurale 2014/2020 per 300 mila euro e di cui Cisano è Comune capofila che collegherà 16 Comuni da Testico a Balestrino.