A Ranzi il concerto lirico nella notte di San Lorenzo: sarà dedicato al restauro dell'antico organo della chiesa parrocchiale

Un concerto lirico, organizzato dalla Parrocchia di San Bernardo in Ranzi, nella notte di San Lorenzo, nel capiente spazio antistante le opere parrocchiali.

Si tratta già della seconda edizione, che quest'anno viene riproposta, visto il favore incontrato nel pubblico intervenuto durante la prima dell'anno scorso.

Lo scenario è suggestivo: da quel "palcoscenico naturale" dove si terrà il concerto, si domina il sottostante golfo tra Pietra e Loano ed il porto di quest'ultima città; inoltre, con notti serene come queste, non sarà difficile vedere, mentre si ascoltano le melodie del "belcanto", stelle cadenti e luminose meteore che attraversano i nostri cieli nel momento dell'anno a loro dedicato: appunto la notte tra il 9 ed il 10 Agosto, la notte di San Lorenzo.

L'iniziativa di questo concerto lirico rientra nel novero di quelle che la Parrocchia, per procurarsi i fondi necessari per le proprie opere di carità, nonché di restauro della chiesa parrocchiale, intraprende regolarmente. Anziché "chiedere" direttamente offerte al "buon cuore" della gente (tuttavia, sempre necessarie), si preferisce organizzare momenti di convivialità o di intrattenimento come questo, che è anche di spessore culturale, per far sì che si ottenga un'occasione di "incontro" tra le persone ed un'opportunità di elevazione ed intrattenimento di valore artistico.

Quest'anno il concerto, che sarà ad "ingresso libero", verrà dedicato al restauro dell'antico organo della chiesa parrocchiale per il quale sono necessari fondi notevoli, dei quali la Parrocchia di Ranzi non ha, purtroppo, la disponibilità. Chi vorrà, potrà dare un'offerta del tutto libera; chi non potrà, ci avrà dato, comunque, il piacere di essere stati insieme.

Ovviamente, seppur non in grado di assicurarlo, gli organizzatori confidano che San Lorenzo e San Bernardo intercedano affinché la serata sia allietata da quella brezza di frescura, tipica della collina di Ranzi.

In ogni caso, al termine del concerto, un "rinfresco" sarà offerto dalla Parrocchia di San Bernardo a tutti gli intervenuti.