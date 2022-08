Colonnine ricarica veicoli elettrici, "Impegno per Carcare" attacca la giunta De Vecchi: "Occasione persa"

"Colonnine per la ricarica di auto elettriche in Val Bormida? Si ne abbiamo e si sta provvedendo all'installazione. A Carcare invece?... No grazie!". Questo l'attacco del gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" che aggiunge: "E' un'occasione mancata quella dell'installazione delle colonnine per la ricarica delle nuove auto elettriche. Il mercato ormai punta in quella direzione e tra poco ci travolgerà. Carcare comune che storicamente ha fatto sempre da capofila in Val Bormida in tutte le occasioni si trova da alcuni anni a fare da fanalino di coda. Si ma è l'opposizione che non collabora".

"Quante volte in questi anni i nostri cari amministratori carcaresi hanno usato questa frase? Purtroppo è più di un anno che è stato approvato all'unanimità in Consiglio comunale un ordine del giorno proposto dal nostro gruppo consiliare riguardante proprio l'istallazione delle colonnine di ricarica e la realizzazione di un area canina".

"Ricordando ai nostri amministratori che potrebbe essere un'occasione per intestarsi completamente l'idea di questo progetto, nonché darsi una mossa e cominciare l'installazione - concludono dall'opposizione - Secondo noi farebbero in tempo a tagliare qualche nastro in più prima delle prossime elezioni".