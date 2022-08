Regione, deroghe sul programma di sviluppo rurale per l’incremento generalizzato dei costi

Approvata in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, la possibilità di presentare domande di variante sui progetti iniziali appartenenti al Programma di Sviluppo Rurale (PSR), messi a dura prova dai forti aumenti dei costi, a seguito del conflitto bellico. Le deroghe sono ammissibili per i beneficiari del PSR che hanno ottenuto la concessione di contributi nel periodo pre-crisi e che si trovano a dover realizzare gli investimenti con costi penalizzanti, rispetto a quelli previsti alcuni mesi fa.

“Il provvedimento, che deve garantire la funzionalità dell’investimento, – spiega l’assessore all’Agricoltura- fa seguito all’entrata in vigore del nuovo prezzario di fine giugno ed è una risposta alla crisi che sta danneggiando i bilanci aziendali in agricoltura con costi di forniture in alcuni casi insostenibili. Vista l’impossibilità di concedere ulteriori contributi, perché le risorse allocate sui singoli bandi sono già state tutte assegnate e poiché si approssima la fine del periodo di programmazione, abbiamo cercato di dare delle risposte concrete e stiamo lavorando sulle nuove aperture”.