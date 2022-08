Carige, Moody's conferma il rating attribuito alla banca genovese e porta l'outlook a 'negativo'

Banca Carige informa che, in data odierna, l’agenzia di rating Moody’s, a seguito dell’azione sul merito di credito sovrano attribuito all’Italia compiuta il 5 agosto u.s., ha effettuato un’analoga azione sui giudizi assegnati alle banche italiane.



In tale contesto, Moody’s ha confermato i rating assegnati a Banca Carige (Long Term Issuer Rating a Ba1 e Long-Term Bank Deposit Rating a Baa2) e portato l’outlook a “negativo” da “stabile”.