Decima edizione di Miss Pro Loco Loano e finale regionale di "Venere d'Italia"

Domenica 14 agosto a Marina di Loano si terrà la 10^ edizione di Miss Pro Loco Loano, il concorso di bellezza organizzato da Pro Loco Loano in collaborazione con Ast Promotion Agency e Marina di Loano e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.

La kermesse vale come finale ligure del concorso nazionale “Venere d'Italia” 2022. Iscrizioni dalle 15.30 alle 16.30. E' richiesto costume, short o minigonna, abito fashion/elegante e relative scarpe con tacco alto per le varie uscite.

Il concorso prenderà il via alle 21. Intrattenimento musicale e collegamento in diretta con Radio Studio 107 di Milano (media partner della manifestazione). Vocalist Ilaria Torre e Manuel Castigliola, dj Valeria Grossi; coreografie di Silvana del Grosso. L'ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. In caso di maltempo l'evento si svolgerà nella Sala Azzurra del Marina Center. Per informazioni è possibile contattare Pro Loco Loano ai numeri 333.6208624 o 328.8960085 o via mail agli indirizzi info@prolocoloano.it o iatprolocoloano@gmail.com.