Loano, l'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata porta la "Musica in piazza"

Si intitola “Musica in piazza” il concerto che l'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata diretta dal maestro Davide Nari terrà giovedì 11 agosto alle 21.15 in piazza Italia a Loano.

Durante la serata l'ensemble eseguirà diversi brani di noti autori: “Castles in Spain” di Randy Beck, “L'Arelisenne Suite” di George Bizet, “Music from Aladdin” di Alan Menken con arrangiamento di Johnnie Vinson, “Epopea cavalleresca” di Michele Mangani, un “Best of the Beatles” con arrangiamenti di John Moss, “Skyfall” di Adele con arrangiamento di Jay Bocook, “Into the Storm” di Robert W. Smith”, “The forge of vulcan” di Michael Sweeney.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.