Papillomavirus e misure di prevenzione, prosegue la campagna di informazione promossa da Asl 2

Dopo la serie di incontri nelle scuole medie della provincia per educare i ragazzi sul Papillomavirus (HPV), nonché informarli della campagna vaccinale a loro indirizzata, e le giornate dedicate alla vaccinazione anti-HPV presso il Palacrociere di Savona, sabato 6 agosto la Asl 2 ha allestito a Loano un gazebo informativo in occasione di “Universo in Rosa”: evento organizzato a favore della lotta alla violenza sulle donne.

Per l’occasione, la dottoressa Schenone (dirigente medico presso la S.C. Igiene e Sanità Pubblica) e la dottoressa Franco (responsabile della segreteria organizzativa screening di Asl 2) hanno fornito informazioni alla popolazione in merito all’infezione da papillomavirus e le principali misure di prevenzione (vaccinazione e screening oncologico).

L’HPV è un virus che colpisce maschi e femmine e che si trasmette prevalentemente per via sessuale: si stima che fino al 75-80% dei soggetti sessualmente attivi si infetti nel corso della vita, con un picco di prevalenza nelle giovani donne. Sebbene nella maggior parte dei casi l’infezione vada incontro a risoluzione spontanea, i tipi oncogeni di HPV, oltre ad essere responsabili della totalità dei tumori della cervice uterina, possono causare tumori della vagina, del pene e dell’orofaringe (inclusi i tumori delle tonsille e della base della lingua).

Da decenni sono in commercio vaccini anti-HPV sicuri ed efficaci; attualmente abbiamo a disposizione un vaccino molto valido, che conferisce protezione nei confronti di nove tipi di HPV. In Italia, la vaccinazione anti-HPV dal 2007 viene offerta attivamente e in gratuità a tutte le ragazze durante il loro 12° anno di vita; il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, attualmente in vigore, ha esteso l’offerta anche ai ragazzi. È raccomandato sottoporre tempestivamente tutti i dodicenni alla vaccinazione in quanto, considerata la via di trasmissione, questo vaccino assicura il massimo della sua efficacia se viene effettuato prima dell’inizio dell'attività sessuale.