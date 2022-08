"E-state con NOI", l'Ordine delle Professioni Infermieristiche si trasferisce "in spiaggia": tre incontri per diffondere la cultura dell'emergenza-urgenza

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona si trasferisce "a spiaggia", in tre stabilimenti balneari della provincia.

Tre giovedì, tre incontri rivolti alla popolazione del territorio, da Levante a Ponente, durante i quali infermieri esperti, in ambito di urgenza ed emergenza clinica, diffonderanno conoscenze per gestire situazioni potenzialmente pericolose e attueranno simulazioni su manovre di primo soccorso e salvavita.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di diffondere una cultura dell'emergenza - urgenza, in un'ottica cii aiuto alla comunità. "E-state con NOI" non è solo uno slogan ma un sostegno concreto, in tema di prevenzione e promozione della salute individuale e collettiva, in ogni luogo, soprattutto in vacanza.

Le date: giovedì 11 agosto, ore 18:00, "Bagni Aurelia", Pietra Ligure; giovedì 18 agosto, ore 18:00, "Bagni Nilo", Savona; giovedì 25 agosto, ore 18:00, "Bagni Caviglia", Albisola Superiore.