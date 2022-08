Missione compiuta per i varazzini Filippo e Francesca: allungano a Nizza per raccogliere fondi per Dynamo Camp

L'obiettivo era raggiungere Mentone ma le forze non si erano esaurite e allora hanno deciso di arrivare a Nizza.

Venerdì scorso, i varazzini Francesca Massa e Filippo Caviglia, sono giunti in Francia dopo essere partiti 5 giorni prima da Varazze, per raccogliere fondi per il Dynamo Camp.

Marito e moglie, due anni fa avevano deciso di partire a piedi da Varazze a Milano per raccogliere donazioni per l'associazione, unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori le cui vite sono compromesse dalla malattia, per attività ludiche e sportive e un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto e lo scorso anno sempre ad agosto si erano rimessi in marcia per raggiungere Torino in cinque giorni, 145 km, dal mare ai piedi delle Alpi.

Francesca e Filippo, mamma e papà di due bambini, residenti a Varazze, collaboratori del Dynamo e appassionati di camminate avevano così deciso di affrontare un'altra bella sfida e quest'anno dovevano raggiungere Mentone in Francia dopo aver percorso a piedi 140 km. Però avevano ancora benzina nelle gambe e hanno allungato di 32 km arrivando a Nizza.

1400 euro la cifra donata a Dynamo Camp, con la raccolta che è ancora aperta.