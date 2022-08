Sostegno alle manifestazioni, Regione Liguria stanzia 3 milioni di euro

Regione Liguria apre ufficialmente il bando per il Fondo Unico Nazionale sul Turismo destinato alla realizzazione di interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità dei luoghi di interesse turistico.

Sono in totale 3 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione di cui 1,5 milioni di euro per sostenere le realtà territoriali nella realizzazione di manifestazioni ed eventi carattere sportivo, culturale e religioso che incrementino l’attrattività turistica del territorio regionale. Altri 1,5 milioni di euro per la selezione di interventi infrastrutturali che migliorino la fruibilità dei luoghi di interesse turistico ed aumentare l’attrattività di destinazioni di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso.

“È un bando che serve da un lato a riqualificare la nostra offerta turistica con una serie di investimenti strutturali nel territorio e dall’altra sostiene manifestazioni che valorizzano gli aspetti culturali, sportivi, tradizionali del nostro che da qui a settembre si aggiunge alle già importanti campagne che si stanno già svolgendo nel territorio - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - La Liguria è ormai al quarto posto tra le regioni più appetibili d’Italia per offerta turistica e per presenze in questa estate, un risultato importante per una regione che è più piccola di molte altre. Questo ci conferma che la strada di promozione e di marketing territoriale è importante e questi soldi saranno un sostegno fattivo per tutti i comuni che di qua fino a Natale organizzeranno manifestazione per valorizzare la nostra terra”.

“Gli enti locali potranno partecipare al bando per le manifestazioni, quindi comuni anche in forma associata, le pro loco, gli istituti religiosi e le associazioni - l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino - Si tratta di un bando da 1 milione e mezzo e di questa cifra ne abbiamo tenuta una parte per manifestazioni natalizie che possono durare fino al 6 gennaio 2023. Penso che questo bando avrà un ottimo successo perché aiuterà gli enti locali a svolgere un maggior numero di manifestazioni in questi sei mesi in cui il bando si sviluppa”.