Trovato in possesso di due cesoie "tagliabulloni" normalmente utilizzate come strumento da scasso: giovane denunciato a Vado Ligure

Nei mesi estivi, anche in considerazione del considerevole afflusso turistico della zona, sono stati intensificati i controlli con finalità preventiva da parte dei carabinieri della Compagnia di Savona nei vari comuni della zona costiera.

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Vado Ligure, la notte scorsa, i militari della Stazione di Quiliano hanno intercettato un furgone condotto da un giovane che si aggirava a velocità molto ridotta nella zona.

I carabinieri insospettiti hanno fermato e sottoposto a controllo il veicolo che era carico di rottami ferrosi di varia natura. L’autista del mezzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di due cesoie “tagliabulloni” di grandi dimensioni, normalmente utilizzate come strumento da scasso.

Il giovane, accompagnato dai militari in caserma per la compiuta identificazione, dovrà rispondere del possesso ingiustificato delle due cesoie. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.