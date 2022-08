Patto per il turismo, Berrino: “Già superati i 4 milioni di euro di richieste”

L’assessore regionale al turismo Gianni Berrino traccia un primo bilancio del Patto per il Lavoro nel Turismo che nel 2021 ha avuto richieste per ben 21 milioni di euro e quest’anno è stato riproposto.

“In questi giorni abbiamo superato i 4 milioni di euro di richieste appena abbiamo aperto il bando - dice Berrino - Questo significa che anche per quest’anno siamo andati incontro ad una delle esigenze primarie del settore del turismo che è quella di garantire un maggior numero di occupazione ma anche di aiutare le imprese del settore turistico ad assumere più lavoratrici e lavoratori”.

L’obiettivo dichiarato da Berrino è aiutare il comparto turistico che in questo periodo sta soffrendo anche a causa del caro energetico delle bollette e della peste suina. Si tratta di misure previste nel Pnrr con l’obiettivo di istituire un credito d’imposta a fondo perduto per le strutture ricettive, un credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, istituire un fondo per il turismo sostenibile, dare garanzie per i finanziamenti per la creazione di nuove imprese, istituire un fondo per gli investimenti nel settore turistico e un fondo nazionale per il turismo.

“Contiamo che il bando si posizionerà intorno ai 6/7 milioni di richieste totali e ci sarà un buon numero di contratti chiusi attraverso il patto - continua Berrino - Quello che ci ha piacevolmente stupito è che ci siano state molte richieste di contributo per contratti a tempo indeterminato, vuol dire che c’è grande fiducia per il futuro anche nel settore turistico che ha iniziato ad invertire la rotta”.