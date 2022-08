Un personaggio a fumetti ispirato al grande navigatore Colombo, l'iniziativa di Amatori Nuoto Savona e Conad Superstore

Una agile guida a fumetti dedicata ai più piccoli, con una serie di semplici regole per rispettare ed amare il nostro Mediterraneo, in una città di mare ricca di storia e di tradizioni come Savona: è questo l'obiettivo di due realtà savonesi radicate nel territorio come l'Amatori Nuoto Savona e Conad Superstore che, con il patrocinio del comune di Savona hanno realizzato la pubblicazione.

Il personaggio protagonista del libretto è l'Ammiraglio Colombo, realizzato dalla matita del cartoonist savonese Roby Giannotti: il fumetto è nato ed è stato fortemente voluto da Diego Vulpetti, presidente di Amatori Nuoto nonché responsabile di Conad Supestore presso il Centro Commerciale Le Officine di via Stalingrado a Savona, per sottolineare i forti legami del grande navigatore ligure con Savona che in questa città, documenti alla mano, possedeva una abitazione nella zona di via Valcada e che alla nostra città ha dedicato una delle isole più belle scoperte nel secondo viaggio nelle Americhe, ovvero l'isola di Saona che porta proprio l'antico nome della città della Torretta e che oggi fa parte della Repubblica Dominicana.

I messaggi e i comportamenti virtuosi spiegati con disegni e vignette dall'Ammiraglio Colombo sono molto semplici ma, proprio per i tempi che stiamo vivendo, di stringente attualità, e si riferiscono principalmente a quanto può fare ognuno di noi.

Tantissimi gesti quotidiani apparentemente innoqui moltiplicati per decine di milioni di persone difatti producono effetti devastanti a livello globale. Solo per fare un esempio i mozziconi delle sigarette gettati ovunque, spiagge comprese, con le parti del filtro non degradabili, diventano quantità enormi di microplastiche in giro per il mare e per gli oceani che vanno ad aggiungersi a tutte le plastiche già presenti e che finiscono per entrare in circolo nella catena alimentare.

Non parliamo poi delle bottigliette di plastica o della plastica monouso che anche se è già stata vietata la ritroviamo ancora ampiamente abbandonata ovunque o gettata in mare. Una delle tavole è stata volutamente lasciata in bianco e nero e potrà essere colorata direttamente dai bambini.

Sensibilizzare i più piccoli sui temi dell'ambiente, dello sport e dello stare insieme è sempre stato nel dna dell'Amatori Nuoto Savona 1948, una società sportiva con una storia lunghissima che valorizza gli sport natatori a tutte le età e che proprio in questo periodo è impegnata nelle attività di campi solari per bambini e ragazzi.

Spiega Diego Vulpetti: “Ci è sembrato importante in questo periodo usare un personaggio a fumetti per parlare di argomenti importanti ma sempre con un sorriso e con la voglia di fare sport e divertirsi insieme. L'Ammiraglio Colombo che abbiamo creato con Roby Giannotti vuole essere anche un omaggio alla nostra storia e il desiderio di sottolineare il rapporto di Cristoforo Colombo con la nostra città, che è sempre stato sottovalutato nel tempo”.

E proprio con questa filosofia l'Ammiraglio Colombo è diventato il “testimonial” di una linea di eccellenze enogastronomiche sotto il marchio della “Casa di Colombo” che ha messo insieme alcune delle più belle realtà tra le aziende locali a conduzione famigliare della Provincia di Savona e che producono veri e propri tesori del territorio, come per esempio gli straordinari Mandilli di Varazze del Pastificio Artigianale Fiorini, oggi disponibili insieme alle altre prelibatezze presso Conad Superstore nel Centro Commerciale Le Officine. Il libretto sarà disponibile presso le sedi di Conad Le Officine e dell'Amatori Nuoto Savona e sarà diffuso anche sui canali social.