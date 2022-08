Bassetti per la consegna degli attestati “Eccellenze Cellesi”, minacce sul profilo degli organizzatori

Previsto per domani l'arrivo a Celle di Matteo Bassetti , virologo, direttore della clinica di malattie infettive dell’azienda ospedaliera San Martino di Genova nonché personaggio televisivo.

Il Prof. sarà presente all'evento di consegna degli attestati “Eccellenze Cellesi”, durante il quale verrà presentato il libro dal titolo “Il mondo è dei microbi” di cui è autore. L'appuntamento è previsto per le ore 18,30 nel giardino con piscina dell’Hotel San Michele.

Celle, per l’occasione, potrebbe essere una cittadina blindata poiché tutte le forze sono state allertate per garantire l’incolumità dei partecipanti e dello stesso Bassetti.

Il clamore sull’evento e sulla partecipazione di Bassetti è ulteriormente accresciuto dalla notizia pubblicata sui quotidiani secondo cui alcune parti politiche avrebbero indicato il professore come candidato ideale per ricoprire il ministero della sanità.

L’organizzatore dell’evento Ivan Drogo Inglese ha precisato che “si tratta di una iniziativa per ricordare anzitutto la figura di Francesco Monzino e anche per riconoscere l’attività di tre personaggi che con il loro impegno e le loro idee contribuiscono allo sviluppo economico e sociale anche di questa bellissima cittadina” e aggiunge “Mi auguro che l’ignoranza, il preconcetto e la rabbia di pochi non rovinino l’intento di questo evento”.