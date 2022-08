Elezioni politiche, secondo i sondaggi la Liguria è nelle mani del centrodestra

La Liguria, come del resto la maggior parte delle regioni italiane, potrebbe esprimere un’ampia maggioranza di centrodestra alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Questo dato viene confermato uno studio dell'Istituto Cattaneo che ha analizzato le medie di tutti i sondaggi pubblicati nell'ultimo mese.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire quanti deputati e senatori liguri potranno andare a Roma dopo il taglio dei parlamentari: rispetto alle elezioni politiche del 2018 la Liguria perde 6 seggi alla Camera e 3 al Senato, dunque per la Camera ci sono 4 collegi uninominali e 6 seggi plurinominali, per un totale di 10 seggi. Per il Senato invece 2 collegi uninominali e 3 seggi plurinominali, per un totale di 5 seggi.

Lo studio dell’istituto Cattaneo, a cura di Salvatore Vassallo e Rinaldo Vignati, ipotizza che nella coalizione di centrosinistra convergano (vengano ammessi) tutte le forze politiche per cui sono state rilevate le intenzioni di voto nel mese di luglio in qualche modo prossime al PD: Sinistra, Verdi, Azione (Calenda), Italia Viva (Renzi), Insieme per il Futuro (Di Maio).

Facendo dunque una media di tutti i sondaggi di luglio emerge che ai tre partiti di centrodestra (FdI, Lega, FI) viene attribuito circa il 46% delle intenzioni di voto sul piano nazionale (ottennero il 50% dei consensi alle europee; sembra aver perso qualche punto percentuale a favore del movimento Italexit), al complesso dei soggetti di “centrosinistra” viene accreditato il circa il 36% delle intenzioni di voto (avevano preso il 30% alle europee), al M5S circa l’11% (aveva ottenuto il 17%).

Analizzando la situazione nella nostra regione, la Liguria segue il trend nazionale con il collegio uninominale di ponente (che copre la provincia di Imperia, di Savona e parte di Genova) viene dato sicuro per il centrodestra, il collegio di levante (La Spezia e l’altra parte di Genova) rimane contendibile.

Per quanto riguarda invece la parte proporzionale della legge elettorale il quadro ligure è il seguente:

il collegio U01 (La provincia di Imperia e parte di Savona) è sicuro per il centrodestra

(La provincia di Imperia e parte di Savona) il collegio U02 (parte della provincia di Savona e parte di Genova) rimane contendibile

(parte della provincia di Savona e parte di Genova) il collegio più piccolo, lo U03 ( che comprende sei municipi del comune di Genova e l’unione dei comuni dell’Alta Val Trebbia) pende leggermente a favore del centrosinistra

più piccolo, lo ( che comprende sei municipi del comune di Genova e l’unione dei comuni dell’Alta Val Trebbia) il collegio U04 (che comprende l’intera provincia di La Spezia con Sestri Levante, Chiavari e Rapallo) leggermente a favore del centrodestra.

Per ritornare alla situazione nazionale gli unici collegi blindati per il centrosinistra risulterebbero confinati in una parte della ex zona rossa (Emilia-Romagna, Toscana) e nelle grandi città (Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli). Se ciò si verificasse, FDI, Lega e FI otterrebbero una confortevole maggioranza assoluta di seggi sia alla Camera che al Senato.