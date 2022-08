12 agosto 1946 - 12 agosto 2022: buon compleanno Sampdoria!

1946 - 2022: la Sampdoria compie quest'oggi 76 anni. Era infatti il 12 agosto del primo anno post seconda guerra mondiale quando, nello studio genovese del notaio Bruzzone, nacque ufficialmente l'Unione Calcio Samp-Doria.



La nuova società fu il frutto della fusione tra due storici sodalizi genovesi: la Ginnastica Comunale Sampierdarenese (nata nel 1891, i cui colori sociali erano il bianco, il rosso e il nero) e la Ginnastica Andrea Doria (fondata nel 1895, biancoblu). L'accordo tra le due società sancì inoltre la nascita della maglia blucerchiata: marchio di fabbrica inconfondibile nel panorama calcistico mondiale.



Il primo presidente fu Piero Sanguineti, già socio dell'Andrea Doria. L'incarico di primo allenatore venne affidato a Giuseppe Galluzzi, fiorentino classe 1903. Fu subito Serie A grazie al titolo sportivo ereditato dalla Sampierdarenese, mentre per le gare casalinghe venne scelto il terreno di gioco conosciuto come della "Cajenna" nel quartiere di Marassi, all'epoca già rinominato stadio Luigi Ferraris. La prima esibizione ufficiale risale al 22 settembre '46: una sconfitta 3-1 al "Flaminio" di Roma contro i giallorosso capitolini, di Adriano Bassetto il primo gol della storia blucerchiata. In campo scesero i seguenti undici: Bonetti tra i pali; Borrini, Bertani e Zorzi in difesa; Gramaglia (primo capitano), Fattori, Bassetto e Fiorini a a metà campo; in attacco Fabbri, Baldini e Frugali.



La prima stagione nella massima serie coincise con una salvezza impreziosita da qualche vittoria di prestigio, una su tutte il 3-0 rifilato al Genoa nella prima stracittadina: il 3 novembre '46, al cospetto di un Ferraris gremito, Baldini, Fiorini e Frugali firmarono lo storico successo. Anche il derby di ritorno si tinse di blucerchiato: 3-2 con doppietta di Bassetto e rete di D'Alconzo.



Iniziò così una storia che oggi conta 1 Scudetto (1990/'91), 4 Coppe Italia ('84-'85, '87-'88, '88-89, '93-'94), 1 Supercoppa italiana (1991), ma anche una Coppa delle Coppe ('89-'90) a cui si aggiunge l'indimenticabile finale di Coppa dei Campioni ('91-'92) disputata a Wembley e persa solo ai supplementari contro il Barcellona.



76 anni di sfide, dai gol di Bassetto all'epoca d'oro di Vialli e Mancini fino ai giorni nostri. Un racconto che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, è ancora tutto da scrivere. E allora, alla vigilia di un nuovo campionato di massima serie, buon compleanno Sampdoria!