Testico, il 15 agosto show dedicato ai Pink Floyd con gli effetti speciali della band "Shine"

Il 15 agosto alle ore 21.30 a Testico serata con gli effetti speciali della band Shine che si esibirà in piazza IV Novembre in una performance musicale dedicata ai Pink Floyd.

La band è formata da Mauro Vero e Mauro Germinario rispettivamente alla chitarra e voce, Ivan Boarino alla batteria e alle percussioni, Maurizio Carobene alle tastiere e cori e Dario Laino alla chitarra e cori. Il repertorio spazia dai primi anni psichedelici dei Pink Floyd agli ultimi lavori più sofisticati degli anni '80 e '90, contenendo brani estratti da A Saucerful of Secrets, Atom Heart Mother, Meddle, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell.