Diritto di famiglia e minori, incontro ad Alassio con le forze dell'ordine. Giannotta: "Confronto molto proficuo"

Nei giorni scorsi l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Franca Giannotta ha indetto una riunione con le Forze dell’Ordine del territorio, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Claudio Parodi, l'ispettore della polizia locale Guglielmo Gastaldi, e naturalmente le assistenti sociali e la responsabile del servizio Ivana Sirtori, nonché il segretario generale Roberta Ramoino, alla luce delle norme del codice civile modificate dalla riforma del diritto di famiglia e in particolare dell'articolo 403 che tratta del collocamento in sicurezza dei minori in stato di abbandono morale e materiale.

La riunione è stata l'occasione per affrontare la tematica legata alla drammatica vicenda di questi giorni: la storia di Diana, una bambina di 16 mesi lasciata sola dalla mamma per sei giorni e rinvenuta senza vita.

L’incontro ha permesso di consolidare la collaborazione tra i servizi sociali del Comune di Alassio e le forze dell’ordine deputate insieme alla società civile tutta alla difesa dei più piccoli.

"Nel caso di Diana - il commento di Giannotta - una segnalazione avrebbe probabilmente potuto salvarle la vita, e su questo assunto il lavoro dei servizi preposti ma anche di tutti noi, nessuno escluso, è fondamentale per la protezione dei diritti dei più piccoli. Una società che vede individui che sentono senza ascoltare, vedono senza guardare, corrono da un impegno all’altro e non trovano mai il tempo di scambiare una parola. Una società spesso disinteressata che si indigna solo quando legge di questi fatti di cronaca".

"Il confronto - conclude - è stato molto proficuo e ha portato a programmare nei prossimi mesi altri momenti di riflessione sul tema per definire modalità di azione comuni e formazione specifica sull’argomento". ​