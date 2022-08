Come aumentare il testosterone? O meglio, come aumentare il testosterone dopo i 50 anni? Per aumentare i livelli di testosterone nel sangue (a qualsiasi età) è importante seguire una dieta ricca di zinco e vitamine A e D, praticare attività fisica (preferibilmente con dei pesi), e riposare bene la notte. In questo modo è possibile mantenere normali livelli di testosterone per il corretto funzionamento dell'organismo.

Il testosterone è un ormone presente sia negli uomini sia nelle donne, sebbene in quantità minori, ed è correlato alla libido, alla fertilità e alle caratteristiche maschili secondarie, come la crescita dei peli sul corpo e l'aumento della massa muscolare.

In generale, bisognerebbe aumentare il testosterone quando i suoi valori sono inferiori a quanto considerato normale per l'età della persona. In caso di carenze gravi, prima di iniziare qualunque trattamento deve essere interpellato un endocrinologo. In altri casi, invece, si possono utilizzare integratori, gel o adesivi. Vuoi sapere come aumentare il testosterone? Leggi i seguenti punti!

1. Segui una dieta ricca di zinco e vitamine

L’alimentazione può influire direttamente sui livelli di testosterone endogeno. Pertanto, per aumentare naturalmente le sue quantità si consiglia:

Mangiare cibi ricchi di zinco, come ostriche, fegato, fagioli, castagne e semi di girasole,…;

Mangiare cibi ricchi di vitamina D, come salmone, sardine e uova. Inoltre è importante esporsi al sole tutti i giorni, la mattina fino allee 11:00 e dopo le 16:00, per almeno 1 ora;

Mangiare cibi ricchi di vitamina A, come mango, spinaci, pomodoro e olio di pesce.

Allo stesso modo, si raccomanda di ridurre il consumo di alimenti contenenti zucchero e soia, poiché possono ridurre la quantità di testosterone.

In alternativa può essere importante consultare un/a nutrizionista per indicazioni sugli alimenti migliori e per stabilire un piano alimentare in base alle esigenze nutrizionali della persona.

2. Pratica attività fisica

Praticare esercizio fisico regolarmente aiuta a rilasciare il testosterone, che a sua volta aiuta a stimolare la libido (sia negli uomini che nelle donne) e gli ormoni che alleviano lo stress e danno una sensazione di benessere. Alcuni esercizi che aiutano ad aumentare questoo ormone sono:

Esercizi di Kegel: per eseguire questi esercizi, bisognacontrarre i muscoli della regione pelvica (come se stessero ”risucchiando” ). Questa contrazione dovrebbe essere eseguita da 3 a 5 secondi, 10 volte di seguito in qualsiasi momento della giornata;

Corsa ed esercizi aerobici: questo tipo di attività allevia lo stress, responsabile della diminuzione della produzione di testosterone;

Bodybuilding: fare allenamento di forza almeno 4 volte a settimana per 40 minuti migliorerà il benessere, allevierà lo stress e aumenterà il testosterone;

Oltre a questi esercizi, puoi anche rafforzare gambe e glutei, oltre a praticare esercizi di stretching, che aiutano a rilasciare la tensione muscolare e lo stress. Segui gli esercizi sopra riportati e capire come aumentare il testosterone non sarà più un problema.

3. Dormi bene la notte

Una buona nottata di sonno, dormendo più di 5 ore di seguito, aumenta la produzione di testosterone e diminuisce i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress che può favorire l'aumento di peso in eccesso, e che può anche interferire negativamente con il testosterone endogeno. Allo stesso modo, 2 ore al giorno dovrebbero essere dedicate al relax e allo svago, come leggere, guardare la televisione o camminare, anche aumentare il testosterone dopo i 50 anni.

4. Mantenere un peso adeguato

Per evitare bassi livelli di testosterone è necessario mantenere un peso corporeo adeguato in base all'età e all'altezza, sarà così possibile evitare l'obesità che potrebbe anche diminuire i livelli di testosterone endogeno. Inoltre, per mantenere il peso ideale è importante seguire una corretta alimentazione e praticare attività fisica, che stimoli anche la produzione di testosterone.

Ora sai come aumentare il testosterone in 4 semplici passaggi. Ma se vuoi avere maggiori informazioni su come aumentare il testosterone in modo naturale, puoi visitare il portale https://www.goldentree.it/.

Grazie per l’attenzione!