Passione di Sordevolo: per domenica 28 agosto una speciale promozione sui biglietti di ingresso

Il calendario delle recite della Passione di Sordevolo prevede, in tutta la sua stagione, un’unica data domenicale in cui la rappresentazione verrà messa in scena in orario serale: domenica 28 agosto, giorno, fra l’altro, tradizionalmente dedicato alla Vergine d’Oropa e la Passione di Sordevolo coglie l’occasione per festeggiare l’anniversario della sua Incoronazione.

L’Associazione Teatro Popolare ha deciso, per questa particolare serata, di proporre una promozione sui biglietti d’ingresso con prezzi speciali:

Golden: € 25,00

Primi e Secondi Posti: € 20,00

Terzi Posti: € 18,00

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria fino a pochi minuti prima dello spettacolo oppure sulla piattaforma di TicketOne: https://www.ticketone.it/event/la-passione-di-sordevolo-2022-anfiteatro-comunale-sordevolo-anfiteatro-giovanni-paolo-ii-14797949/

Tutte le informazioni ai numeri: 015 2592486 - 375 6135686 oppure tramite email: passione@passionedisordevolo.com