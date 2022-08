Scatta la nuova Serie A, Giampaolo carica la Samp: "Atalanta rivale difficile, contiamo di partire con il piede giusto"

Sullo sfondo, il calciomercato ancora aperto: "Del mercato non parlo, è l’ultima cosa che mi passa per la testa. Io penso solo all’Atalanta e ai miei calciatori. Giocare con il mercato in corso è una cosa diversa. Ci sono quattro partite con il mercato aperto, è una rottura per allenatori e giocatori" il pensiero del tecnico di Giulianova. E a proposito di mercato, a Genova sono recentemente sbarcati Villar e Djuricic: "Sono due giocatori importanti che aggiungono qualità. Djuricic lo alleno da una settimana, da lui posso avere risposte diverse sulla sua condizione ma non con la certezza di come stia. Veniva da un periodo in cui si è allenato da solo a casa. Villar ha fatto due allenamenti, stava anche lui a casa. Però sono forti" ha sottolineato il mister blucerchiato.